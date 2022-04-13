市民疫下生活苦　團體派急凍餸菜包　助200基層家庭過難關

第五波疫情下各項防疫禁令影響市民生活及生計，基層家庭更是首當其衝。為幫助基層渡過難關，多間機構合作推出「力量加餸」計劃，透過自動售賣機向200個基層或居劏房的家庭，派發急凍餸菜包。餸菜包的包裝更附有二維碼，掃描後可觀看6條照顧心靈的練習短片，為基層家庭「加餸」外，同時「加送」關懷及力量。

相關兩部自動售賣機分別放置在位於旺角長旺雅苑的新生精神康復會安泰軒(油尖旺)會址，以及位於長沙灣廣利道的深水埗浸信會會堂。由前日(11日)起，免費向已登記的200個基層家庭或居於「劏房」的家庭，派發經急凍的已煮熟餸菜包、湯包及乾糧等，為期8個星期。受惠家庭會獲派發一個二維碼，憑二維碼前往指定販賣機，每星期以自助形式領取食物。

每個餸菜包的包裝除了印有食用限期，也附有二維碼，掃描後可瀏覽及觀看6條「抗疫時不忘照顧心靈」系列短片，主題包括「在不確定中穩定心神」、「照顧焦慮情緒」、「與煩惱同行」、「給自己一覺好眠」、「滋養我們緊張的身體」及「給身體一份慈愛」等，讓基層兒童與家人透過小練習，照顧自己在疫情下的煩惱、焦慮及各種情緒，以更好的身心狀態應對疫情帶來的挑戰。