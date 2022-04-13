東華三院心繫社會　聯同各界繼續抗疫

第五波2019冠狀病毒病疫情肆虐，為香港經濟與社會帶來沉重打擊。東華三院一直心繫社會，繼早前撥出超過3,000萬元抗疫外，並緊急推出多項應對措施，援助有需要市民。東華三院主席馬清揚承諾：「我一定會繼續帶領東華三院，支持政府防疫措施，積極連繫社會各界，同心抗疫。我深信疫情定必過去，雨後得見彩虹。」

受社會福利署委託，東華三院營運位於啟德郵輪碼頭的啟德暫託中心，而402個床位已於2022年3月21日投入運作。行政長官林鄭月娥女士大紫荊勳賢GBS早前到訪中心視察，並感謝東華三院及相關機構響應政府呼籲，參與營運暫託中心。中心會負責接收經當局轉介的確診輕症長者、正在復康的體弱長者及安老院院友，為其提供不另收費的基本膳食及護理服務。

東華三院與騰訊合作，2月28日起推出中醫免費網上診症，中醫師提供視像免費健康諮詢。過去一個月，服務了約5,000位確診患者。東華三院再次撥款支持是項計劃，繼續服務有需要市民，並於3月31日開放第二輪預約。

東華三院竭力配合社會福利署的防疫措施，於2022年3月14日開始，派遣具豐富經驗的司機和護送大使提供無障礙小巴服務，協助接載私營安老院之確診長者往返亞博隔離設施，以減輕目前龐大公營服務的壓力。截至2022年4月8日，東華三院車隊共為來自120間私營安老院舍共216位長者提供接載服務往返亞洲博覽館隔離設施。

在第五波疫情期間，東華三院屬下25所安老院舍積極配合政府的疫苗接種計劃，加快安排到診醫生或外展醫療機構，為合適院友提供疫苗接種。在各院舍的努力下，本院安老院疫苗接種率由2022年1月的25%，大幅提升至3月的65%。此外，為盡快完善疫苗保護屏障，安老院將於2022年4月15日前，安排外展醫生為合適的院友接種第二劑和第三劑疫苗，以及為先前因確診新冠病毒而未曾接種疫苗的院友接種第一劑疫苗。

東華三院派出醫療團隊運營疫苗接種中心，又為23所屬校的學生提供到校疫苗注射服務。此外，10所屬校亦組織學生及家長參加民政事務局安排的疫苗接種計劃。現時共有4,000名小學生及2,000多名幼稚園學生參加接種疫苗活動。另外，院屬中學及特殊學校亦合共有8,500名學生準備或已接種疫苗，接種率均超過八成。

為紓緩公營醫院殮房及公眾殮房不敷應用情況，東華三院屬下寰宇殯儀館殮房除借出合共45個遺體存放位置予衞生署使用，更轉為專為2019新型冠狀病毒離世先人舉辦喪禮的指定瞻仰遺容殯儀館，容許替先人化妝及於喪禮期間進行瞻仰遺容儀式，讓親屬可在靈堂內與先人告別，紓緩親屬哀痛。寰宇殯儀館已接獲逾600宗預約為新冠死者辦喪禮。

面對親人至愛染疫離世，不少人會哀痛莫名，更甚出現情緒問題。為照顧受影響市民情緒需要，東華三院「圓滿人生服務」特別在3月25日至5月31日推出「後事程序及喪親情緒支援熱線」，為他們提供後事諮詢及情緒支援服務，達致逝者善終，生者善別。截至4月8日，支援熱線透過電話及網上平台(包括Whatsapp及Chatbot)，為超過170名市民解答殯儀上的疑問，以及提供情緒輔導。

東華三院亦組織抗疫義工團隊，於3月30日至4月8日期間，分別到港九新界多處地區包裝及派發「防疫服務包」。義工人數超過200人，成員來自該院教育科、社會服務科、公共服務部以及其他部門同工，共同發揮東華三院無私的慈善精神，為香港抗疫出一分力。

感謝東華三院顧問局成員、乙亥年主席兼東華三院呂潤財紀念中學校監呂博碩太平紳士以及該校外籍體育教師Kenneth Woodward的引介，香格里拉集團繼早前連續四星期免費為東華三院賽馬會復康中心院友及職員提供餐膳，並提供免費送餐到院舍派發，更把有關服務延長至四月底，支援該院院友。香格里拉集團更由3月21日至4月30日，把有關服務擴展至東華三院賽馬會松朗安老綜合中心。

東華三院船灣安老綜合中心早前在建造業議會的協調下，獲禮頓亞洲借出三個改裝貨櫃作為供存放抗疫物資或員工休息的地方，減低院舍內交叉感染風險。

在此危急之際，感謝各界熱心團體捐贈物資，以助更好地保護前線員工及院友的安全，亦減少病毒在院舍及社區擴散的風險。

東華三院心繫弱勢社群需要，鑑於疫情下，劏房戶生活困難。東華三院外展服務隊會配合相關捐贈計劃，將熱心機構捐出的口罩派發給深水埗區劏房戶。

應政府邀請，東華三院設立「臨時失業支援申請處理中心」，協助推行第六輪「防疫抗疫基金」的惠民措施，核實申請，讓受第五波疫情影響而失業的市民，獲得10,000元失業援助金。

東華三院主席馬清揚強調，第五波新近感染人數逐步減少，深信祇要各界繼續堅持努力，疫情總有一天還是會告終。東華三院會盡力提供協助，讓不幸染疫離世者早日安息，讓在生者放下傷痛，重拾生命熱忱。期望各界善長繼續施以援手，支持東華三院各項善業，弘善揚道，博施利群。