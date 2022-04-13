政府計錯數　臨時失業津貼收47萬份申請　較預期激增57%

第5波疫情重挫本地勞工市場，為向失去工作的市民提供協助，港府早前推出「臨時失業支援」計劃，合資格人士可獲發一筆過1萬港元，計劃昨日(12日)截止申請，合共收到47萬宗申請，較政府估算的30萬宗，激增57%。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今早(13日)在電台節目表示，申請宗數較預期多，可能因為3月份失業情況較政府2月份估算時更差，而且政府估算時未將計劃擴闊至關閉處所停薪留職的員工，強調即使總額超出原本估計的30億港元，當局也不會封頂，會動用應急款項支付額外開支。

何表示，收到的申請中，有強積金戶口和沒有戶口的申請各佔一半，失業人士的申請約有34萬宗，關閉處所停薪留職員工的申請約13萬宗。其中首批6萬宗獲批的申請昨日或今日會收到款項，而第2批約3.5萬宗申請，會在本月19至20日收到資助，強調會加快處理申請，目標是3至4星期內完成審批。

她又指，會酌情處理差1至2日才滿足失業30日要求的申請，亦會盡量協助失業期間做一兩日散工賺取微薄收入的人士。她補充指，政府無計劃延長申請期或放寬入息限額，亦相信不會再推新一輪措施，希望失業者在目前疫情相對穩定時找工作。