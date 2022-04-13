衞生署公布兒戲累街訪　澄清「空針」事故於中學發生而非小學

醫療外展隊到學校為學生接種，結果出現「打空針」事故，原來不止涉事學護不慎，原來連衞生署同樣「兒戲」，在接獲查詢時聲稱事件發生在天水圍官立小學，連累該小學無辜被「點名」；署方其後才更新資料，指事件與上述小學無關，改稱機構本月初在天水圍一中學校舍，當天為區內學童舉辦外展疫苗接種活動時發生，但未有交代該校名稱及接種活動的確實日期。衞生署重申正詳細了解事件及調查，已要求負責營運該外展活動的醫療機構提交報告。

衞生署最初接獲查詢時，證實有外展隊的學護日前在天水圍官立小學為學生接種疫苗時，涉為學生接種由內地研發的科興疫苗時誤打「空針」，正詳細了解事件。

署方並稱，經初步調查後，涉事的到校外展隊屬天水圍新都綜合醫務中心，有關醫護人員為1名護士學生。該名學護當天為當事人進行肌肉注射時，疑針筒內沒有抽取疫苗，發現後已即時停止接種。該學護即時向在場主管報告，主管則向家長解釋並致歉，在取得家長同意下，由在場另一位醫護人員替當事人接種一劑新冠疫苗。