陸委會與台北市政府商助港人　提醒赴陸就學風險

為完善對在台港人的照顧服務，台灣的陸委會周二（12日）拜會台北市政府，說明中央政府從4大層面推出的具體措施，雙方並同意建立聯繫窗口。陸委會繼後也將拜會各地方政府。

陸委會副主委邱垂正當日率相關單位官員拜會台北副市長蔡炳坤，就港人最關心的就學、就業、投資、心理輔導、新居民照顧措施等問題交流。邱垂正稱，政府近年已通盤檢討法規，以制度性機制給予港人最實際的支持，除去年修訂《外國專業人才延攬及僱用法》，協助香港專才赴台發展；近期也擬訂《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法部分條文修正草案》，將增列求職及在台修讀碩博士期間可折抵居留期間等規定，預計近期可發布實施。

陸委會表示，除了上述層面，亦會強化行政措施，舉辦相關活動，並繼續推動香港人道援助關懷行動專案。陸委會後續將陸續拜會其他地方政府，協助新來到的港人適應及融入台灣生活，在台安身立命、安居樂業。

另陸委會周二在官方Instagram發文，列出台灣學生前赴大陸就學「不能不知道的8件事」，包括從大陸大專院校轉赴歐美深造較難、網絡封鎖、思想審查與監控嚴重、言論受限甚至因言獲罪、陸美貿易戰致創業困難畢業後謀職不易、疫情資訊不透明、在陸部分院校系所學歷在台不獲承認，但指一旦遇到困難可打求助熱線；提醒學生必須做好風險評估。