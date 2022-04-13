冷暖空調機能源效率相差可逾3成　開半年電費相差達180元

變頻式冷暖空調機能源效率相差可逾3成，疫情下，不少人長時間居家抗疫、工作及上網課，加上夏日將至，一家大細窩在家，一部製冷快又慳電的冷氣機必不可少。消費者委員會今(13日)公布早前測試了14款俗稱「1匹」的變頻式分體冷氣機，亦首次涵蓋7款冷暖空調機樣本的供暖表現。結果發現，儘管全部樣本的製冷季節性表現系數（CSPF）或供暖季節性表現系數（HSPF）所計算出的能源效益級別均達1級，惟樣本間的CSPF數值及HSPF數值，分別最多相差約3成及3成半，代表能源效率和慳電程度差異頗大，想慳電費的消費者宜小心選擇。

測試發現7款冷暖空調機樣本中，5款總評獲得4.5分，售價相差2.5倍；售價最高的冷暖空調機樣本，雖然整體表現優秀，但其製冷及供暖能源效率卻分別稍遜於2款相對便宜的樣本，再次反映不同價格檔次的產品也有佳選。測試的14款變頻式分體冷氣機，售價由4,680港元至16,400港元，其中7款為冷暖空調機，全部樣本的能源效益標籤均標示為1級，包括6款採用較環保的R32雪種。

冷氣機的製冷能力至為重要，製冷量數值愈高表示製冷速度愈快。所有樣本量得的製冷量由2.55至2.88千瓦，全部高於其聲稱製冷量數值，表現出色。其中1款淨冷型冷氣機樣本，比其聲稱的2.60千瓦高10.8%。至於同時設有暖氣功能的7款冷暖空調機，其供暖量表現可相差約19%（2.67至3.30千瓦），當中4款樣本量得的供暖量高於其聲稱的數值（幅度由1.0%至6.9%），其餘3款樣本的供暖量卻低於其聲稱數值（幅度由0.6%至2.9%）。

市民在「嘆冷氣」的同時，當然希望選購能節省電費開支的產品，冷氣機的CSPF數值愈高，代表製冷能源效益愈高愈慳電。所有樣本雖然全部符合現行「強制性能源效益標籤計劃」的1級評級標準，惟樣本間的能源效益仍有差異，其CSPF數值介乎5.28至7.72，相差達31.6%，代表最高樣本比最低樣本慳電逾3成。特別是冷暖空調機組別，CSPF數值最高的樣本（7.72）跟最低的樣本（5.40）相比，相差可達30.1%，而淨冷型冷氣機組別則以非纖巧型室外機相差較高，達11.3%。

此外，測試中CSPF數值最高的2款冷暖空調機（7.72和7.38）樣本，其製冷能源效率均比消委會過往測試的變頻式冷氣機或冷暖空調機為高，反映生產商在技術上為消費者提供更高能源效益的產品是切實可行。是次測試亦顯示，儘管所有樣本都達1級評級標準，惟樣本間的能源效益仍有逾3成差異。

至於冷暖空調機的供暖能源效率則以HSPF數值反映，HSPF數值愈高，表示供暖能源效率愈高，亦即愈慳電。是次測試的7款樣本的HSPF數值，介乎4.07至6.13，相差達33.6%；即代表HSPF數值最高與最低的樣本，最終供暖方面慳電相差逾3成（33.6%）。

消委會建議為環保和節省開支，消費者宜選購CSPF數值和HSPF數值較高的空調機。若以每度電$1.3計算，假設全年開冷氣180天，每天12小時，估算出各樣本每年製冷所需電費由401港元至581港元不等，相差180港元；供暖方面，假設全年開暖氣25天，每天12小時，估算出7款冷暖空調機樣本每年供暖所需電費由$35至$53不等，相差18港元。