愈貴未切愈好　市面10款浴巾測試後表現更勝千元樣本

吸水又柔軟的浴巾是家居必備品。消費者委員會首次測試市面上40款不同價格的浴巾，售價介乎29港元至1,120港元不等，測試主要比較樣本的吸水表現、乾燥速度、耐用程度及纖維成分標籤準確度。測試發現，13款總評獲4分或以上的樣本，其中10款售價300港元以下，相反測試中5款售價最高，介乎409港元至1,120港元的樣本，有3樣總評只獲3分。

消委會測試市面上40款以棉為主要成分的浴巾，當中32款為一般浴巾，另外8款聲稱具有抗菌功能。當中售價最高，聲稱原產地為意大利的浴巾，其吸水表現遜色，而且於洗濯1次後，表面已起毛球，其色彩亦明顯不及洗濯前亮麗。

若浴巾清洗後仍會有一股難聞異味，這是由於浴巾長期接觸水和身體皮脂，並置於高溫潮濕的浴室環境中，容易成為細菌和霉菌，甚至是致病菌等微生物孳生的溫床，並產生難聞的氣味及長出黑斑。

消委會在抗菌試驗中，技術人員參考JIS L1902標準中的試驗方法，將金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌置於8款聲稱有抗菌功能的樣本上培養，經過特定時間後，再數算存活

菌種的數量，計算其減幅。

測試結果顯示只有1款能有效抑制2種試驗菌種的生長，抗菌表現尚算不俗，該樣本為聲稱原產地為日本的「Hayashi」「泉州 Nomos Bath Towel」，但有6款樣本只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長，當中有2款樣本洗濯50次後抗菌能力下降；餘下的1款樣本，無論是洗濯1次或50次後，皆未能有效抑制2種試驗菌種的生長，抗菌表現遜色。

消委會強調，測試結果再次顯示產品價錢和質素沒有必然關係，消費者宜精明選擇，不要純以價錢或設計作考慮因素。該會又提醒消費者，用過的濕浴巾應立即清洗及晾乾，即使是清潔及乾透的浴巾，亦應避免長期放置於潮濕、不通風的浴室。