6款兒童膠地墊甲酰胺超標　最高達9倍　有樣本物料增誤吞風險

色彩繽紛的兒童泡膠地墊，讓幼童可隨意爬行、坐臥玩耍，和探索周遭的環境，即使跌跌碰碰也不用擔心受傷。不過家長購買地墊時，除了揀選心儀的顏色、圖案或花紋外，還須注意地墊會否釋出有害的化學物質及結構是否安全。消費者委員會測試了20款兒童泡膠地墊，發現6款樣本的泡膠物料，經扭力及拉力測試後破損而有組件脫落，形成細小部件，不符合歐洲標準，增加幼童因誤吞造成窒息的風險。另外，測試中7成半的樣本都檢出生殖毒性物質甲酰胺，當中6款樣本的檢出量超過相關歐盟指令的上限，含量最高1款樣本超標9倍，評分最低的兩款地墊於5分評分中僅得1.5分，均由中國製造。消委會已將相關樣本的測試結果交予海關跟進。

消委會在文具店及網上等平台購買20款泡膠地墊樣本，售價約由$12至$1,199，參考歐洲玩具安全標準EN 71-1，模擬樣本經合理可預見濫用的扭力及拉力測試後，有6款樣本，包括5款拼接地墊及1款卷裝地墊，有組件脫落形成細小部件，不符合歐洲標準，當中更有2款樣本以較低的拉力下已破損而產生小部件。家長除了要小心選購外，亦要不時清潔及檢查地墊的情況，以避免發生意外。

兒童在地墊上玩耍、爬行或翻滾，皮膚會接觸地墊，呼吸時亦離地墊較近，亦可能在上面進食，如地墊物料含有害物質，可能構成健康風險。消委會參考歐盟就玩具發泡塑膠制定的相關指令，檢測各款地墊樣本的甲酰胺含量。除了1款樣本，因為其發泡膠部分被其他物料包裹著而不適合進行測試外，其餘15款檢出不同含量的甲酰胺，當中超出歐盟指令規定甲酰胺含量上限（200mg/kg）的6款含量為290mg/kg至2,000mg/kg，其中1款數字拼圖地墊樣本的9款顏色泡膠物料含1,400mg/kg 至2,000mg/kg甲酰胺，最高超出上限9倍。

在製造各式發泡物料過程中，甲酰胺有機會被用作發泡助劑。在動物測試中有科學證據顯示，長期接觸可能會對未出生的胎兒造成傷害。甲酰胺對皮膚、黏 膜亦有中度刺激作用。目前除了歐盟對甲酰胺含量有限制外，深圳和台灣亦分別限制兒童塑膠地墊或拼接兒童塑膠地墊的甲酰胺含量不得超過200mg/kg，反觀本港則未有相關要求。

消委會建議政府可參考以上規例，引入兒童地墊甲酰胺含量的限制。3款樣本檢出污染物多環芳香烴另一類值得關注的有害化學物質是多環芳香烴（PAHs），是常見於塑膠、橡膠和潤滑油中的雜質，亦可能是原材料中的添加劑或溶劑，主要對人體呼吸道和皮膚產生不良影響，當中不少已被認定為或是潛在的致癌物質。消委會參考德國產品安全委員會標準，檢測各樣本的15種PAHs含量。有2款樣本檢出萘（naphthalene），含量均低於德國所訂萘的限量。另1款樣本則檢出蒽（anthracene）及熒蒽（fluoranthene），總量亦低於德國相關的限量。