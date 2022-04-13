搶購物資抗疫　調查指超市趁勢加價　包裝蛋糕升幅25%

消費者委員會透過超市格價工具「網上價格一覽通」收集今年1至3月期間，本港3間超市11組共90項貨品的網上價格，包括包裝蛋糕、食米、雞蛋、罐頭蔬菜/湯、急凍點心/肉等等，全部11組貨品的總平均售價錄得0.2%至24.8%的升幅，其中升幅最高的3組貨品為雞蛋、食米和包裝蛋糕，升幅介乎8.2%至24.8%。

調查發現在3月第5波疫情最嚴峻之時，市民為留家抗疫做準備，市面再現搶購物資潮，全部11組貨品的售價都有上升，由0.2%至24.8%，升幅最高的4組貨品均為日常儲備食品，分別為「包裝蛋糕」（24.8%）、「食米」（9.2%）、「雞蛋」（8.2%）和「罐頭蔬菜／湯」（6.8%）。

消委會進行2021年度超市價格調查，採用超市的掃描數據，檢視本港3間大型連鎖超市（AEON、百佳和惠康及其附屬品牌超市）一籃子共230項貨品的總平均售價，發現較之前一年下跌1.9%，但部分貨品的下調幅度仍未能抵銷之前一年的升幅。

儘管多款貨品價格略為回落，然而部分貨品回落幅度未能抵銷之前一年的升幅，例如1款罐頭魚及1款罐頭肉去年的平均售價，仍較2019年分別上升17.2%和28%，消費者要繼續承受物價上升的壓力。

疫情下經濟民生已備受打擊，市民大眾的生活擔子百上加斤。消委會呼籲超市負起社會企業責任，致力穩定食品和日用品的價格，與市民共度時艱。消費者在日常購買糧油雜貨時應貨比三家，善用格價工具，以減輕經濟負擔。

根據「網上價格一覽通」的資料，超過6成貨品於不同超市的平均售價可相差逾1成至5成，消費者若按「網上價格一覽通」的最低價，到不同超市選購20項一般家庭會經常購買的貨品，較到同一超市購買有機會節省約15%開支。