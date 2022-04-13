網購快測包易被誤導　消委會建議購買前善用搜尋器查閱

第5波疫情下，新冠病毒快速抗原測試包（RAT）繼口罩後成市民防疫常用物品之一，不過截至4月，消委會共接獲226宗與快測包有關的投訴個案，當中揭示官網或網店的客戶服務未能適時回應，更有網店聲稱檢測包有有效認證，消費者卻認為字眼或有誤導，引起不滿。消委會建議消費者可善用快測包名單搜尋器，以便查閱相關資料。

消委會表示，其中一宗個案是網店聲稱檢測包為新加坡政府官方指定使用，有消費者下單購買後，看到新聞及網上帖文陸續講解快測包的效能及認證，搜尋資料後，在相關政府官網找不到已購買的快測包資料，遂向網店了解。該店提供一份文件，僅說明該測試包獲批准於新加坡售賣。但消費者認為文件並不等於新加坡政府「官方指定使用」的品牌，且新加坡衞生科學局列出的名單上亦未見有該款測試包，認為網店所用的字眼或有誤導，雖已收到貨品，但暫未使用，欲透過消委會要求網店作進一步解釋。

消委會以電郵聯絡涉事網店後只接獲自動系統回覆，表示其客戶服務暫時只使用社交平台專頁傳送訊息。該會再致電涉事網店的熱線電話，卻未有人接聽及留言信箱亦已滿。在取得該名消費者的同意下，消委會同時將其個案轉交香港海關跟進。不久網店回覆指，供應商會為顧客安排退貨退款。

另外，消委會亦建議市民留意快測包的有效日期及網店條款。因快測包有使用期限，購買前可主動向商戶查問貨源生產日期及使用期限等資料，尤其經網店訂購，網店一般不會透露測試包之有效期。由於病毒仍存有變種的可能令抗原改變，或影響快測的準確度，故消費者宜按實際需要適量購買，以免浪費。消費者在光顧網店前亦應細閱涉及網購的條款及細則，以及退換貨品政策。

光顧網店時，消委會另指出，商戶有可能選擇性提供測試包的資訊，建議市民可保留商戶關於貨品描述及詳情的截圖，若發現貨品實物與描述不符，在日後追究時亦有憑據可依。