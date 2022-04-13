萬元公帑捉1隻老鼠　議員轟食環署不力　市民唔收貨

鼠患問題困擾本港多年，政府滅鼠無方、愈捉愈多。立法會財務委員會為審核2022、23年度開支預算今(13日)舉行特別會議，在食物安全及環境衞生環節，不少議員批評食環署滅鼠工作不足，議員指出政府平均捉一隻，需要花費10000港元，更有議員指出增加撥款亦追不上老鼠的繁衍速度，強調「市民唔收貨」。

議員黎棟國指政府派出3000人應付鼠患，每年需要花費逾7億港元，但不同報道仍見到鼠患嚴重，質疑增加撥款是否可改善問題。議員鄧家彪則指出，文件顯示觀塘鼠患指數是0.0，但該區捉到的老鼠有超過6000隻，反問莫非觀塘區表現優良。

食物及衞生局局長陳肇始承認滅鼠有改善但不完全滿意，稱「零星」報道指滅鼠不理想，會加強公眾教育及以新科技監察。食環署署長楊碧筠指出，每年有2次全港滅鼠行動，5月及10月都有推動小區滅鼠運動。對於觀塘區鼠患指數，她指鼠患指數有升有跌，視乎干預措施。對此，鄧家彪則直言「妳覺唔覺奇怪，(鼠患指數)零喎？去街市行個圈就知冇可能！」

議員蘇長榮發言時指出，6萬多隻老鼠需要3000人滅除，每捉一隻就等於花費10000元，每年一人捉到32隻。他明白數字量度有所質疑，但政府不得不承認結果。議員葛珮帆亦指本港衞生問題每況愈下，衞生黑點未解決、街市衞生未解決、垃圾桶沒有蓋，可親眼所見老鼠在垃圾桶「跳嚟跳去」，認為不是更多錢、更多人就可解決問題，加強資源調配根本追不上老鼠繁衍速度。

陳肇始回應指，同意捉老鼠僅是解決鼠患的其中一環，其實鼠患問題一環扣一環，衞生情況必須改善，單單捉老鼠治標不治本，會增加資源清理垃圾、提升街市衞生、加強巡邏執法。