政府明日公布放寬社交距離措施細節　惟料疫情會再度上升

第5波疫情近日有緩和趨勢，行政長官林鄭月娥今早(13日)舉行例行記者會，她預告明天(14日)聯同食物及衞生局局長陳肇始，交代4月21日放寬社交距離措施的細節。

林鄭表示，在過去一連3天的全民快測中，共有3,142宗呈報確診個案，而其中有65%的確診者無病徵，數字較3月中旬的過萬宗確診個案，下跌了9成。她認為快測有效找出確診者，切斷社區傳播鏈，亦有效協助確診者居家隔離或到檢疫中心隔離，呼籲市民仍可定期快測。

在社區隔離設施上，她指主要來自5方面，包括竹篙灣和鯉魚門度假村的3,000多個單位，但竹篙灣會主要供中學文憑試確診考生、以及長者與其照顧者使用。另一個設施則是6個方艙醫院，現已成為最主流的隔離設施，而酒店則會主要供應給醫管局員工作閉環管理以及外地回港人士。

至於放寬社交距離措施，林鄭重申戴口罩和禁聚令相信仍要維持一段時間，並觀察疫情發展。對於上海全民檢測及封城帶來的物資不足，她指每一個地方出現公共衞生危機，中央都要提供援助，例如為香港提供6個方艙醫院，加上可安排市民在家隔離，相信隔離設施足夠應付未來新一波疫情，而其他酒店和體育館等隔離設施，亦希望在將來盡快交付，還原本來的用途。

她重申，要香港恢復正常運作都一定有風險，市民仍要遵守個人衞生及防疫措施，又指在2年多的抗疫上，每一個決定都是艱難的，經過反覆討論，並要考慮香港各界別的需要，但不能滿足所有持份者的要求。而針對政府的防疫決定，她表示要準備相應配套，才能盡快告知市民。