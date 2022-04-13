內地供港鮮活食品充足　昨菜心批發價每斤7.2元

政府今日(13日)表示，昨日(12日)由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。根據最新資料，截至昨日午夜內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量逾2,400公噸，與平日內地供應量相若，其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為758公噸。菜心及白菜昨日的平均批發價，分別為每斤7.2及6.1港元。

此外，批發市場的雞蛋供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約350萬隻，與去年平均每日供應量相若。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約41公噸，活豬供應正常。內地供港冰鮮家禽昨日貨量約15萬隻，本地屠宰的活雞約1.1萬隻，供應同樣充足。

食米方面，按政府要求，現時食米儲存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨，業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多1倍存貨，足夠本港市民1個月食用，今年2月底食米的備存貨量，包括儲備存貨為2.9萬公噸。至於可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。