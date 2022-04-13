陳曼琪促勞福局介入監督童樂居　對港府隔岸觀火感遺憾

《東網》去年底率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」職員涉虐兒事件，引起全城轟動。然而，有關事件的調查工作，是由香港保護兒童會自行成立的獨立檢討委員會作內部跟進，調查進度成疑。有議員對政府採取積極不干預、隔岸觀火的態度處理有關事件感遺憾，促勞工及福利局局長介入監督調查工作和「童樂居」現有的運作情況，避免事件不了了之，虐兒悲劇事件再次發生。

「童樂居」虐兒事件被揭發至今已近4個月，34名照顧員被捕，當中27名已提堂，分別被控對所看管兒童或少年襲擊罪。身兼律師及議員的陳曼琪指，雖事件中懷疑受虐的40名兒童已出院，現時「童樂居」約60名員工中近9成為新聘請，但要杜絕同類事件再度發生，對「童樂居」進行徹查和密切監管現有運作乃刻不容緩，絕對不能視已發生的事情已過去，現有的情況又置之不理，全無監管。

陳續稱，現時「童樂居」事件的調查工作，是由香港保護兒童會自行成立的獨立檢討委員會作內部跟進，惟自今年1月底，獨立檢討委員會主席黃嘉純公布中期檢討報告後便再無具體進展，僅由新任高級副總幹事周舜宜近日透露有關「童樂居」的服務重整計劃，而執行委員會主席夏穆更表示第二期檢討將需時數月進行，反映調查進度成疑。

為此，陳表示已向勞工及福利局局長羅致光反映，促請當局介入監督調查工作和「童樂居」現有的運作情況，以及要求獨立檢討委員會盡快向社會交代新一輪的時間表和檢討結果，避免「童樂居」事件一拖再拖，石沉大海。她又指出，政府對保護兒童有不可推卸的根本責任，她對政府採取隔岸觀火的態度處理相關事件表示遺憾。