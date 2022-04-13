護士涉替2家6人偽造打疫苗紀錄　7人同被控6.8再訊

一名在社區疫苗接種中心提供疫苗接種服務的女護士，被指在服務期間沒有替6名市民接種疫苗，但向他們發出疫苗接種紀錄。廉政公署調查後，落案起訴該7人共2項串謀欺詐罪。案件今日（13日）於觀塘裁判法院首次提訊，控方表示已準備好聽取答辯，但辯方申請押後案件，以待給予被告法律意見和向控方索取文件。主任裁判官錢禮遂把案押後至6月8日再訊，此期間7名被告均准以1000港元保釋，期間不得離開香港。

案件首被告是34歲註冊女護士何嘉雯，另外6名被告分別來自2個家庭，即廖氏一家3口加外傭，包括廖凱殷（42歲、家庭主婦）、其母蕭杏儀（70歲、家庭主婦）、其父廖國雄（67歲、建築工）及家傭 MARCELO Mary Ann Villeza（39歲）。以及另一家庭的兩姊妹，即鄭雅怡（30歲、補習老師）及鄭斯蔚（25歲、小學教師）。據悉，廖凱殷及其家傭報稱居於紀律部隊宿舍。

控罪指，何嘉雯、廖凱殷、蕭杏儀、廖國雄及MARCELO Mary Ann Villeza於2022年1月某天至2月20日期間，一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示上述廖家3口及其家傭均已接種一劑疫苗，誘使衞生署發出4人的疫苗接種紀錄。另一項控罪指，何嘉雯、鄭雅怡及鄭斯蔚於2022年2月5日至2月20日期間，一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示鄭氏姊妹均已接種一劑疫苗，誘使衞生署發出2人的疫苗接種紀錄。

本案發生於本年1月至2月底。案發時何嘉雯由卓健醫療委派到九龍灣體育館社區疫苗接種中心，在其中一個疫苗接種間擔任兼職疫苗接種護士。卓健醫療禁止社區疫苗接種中心護士為家人及友人接種疫苗，以避免利益衝突。在今年2月20日、即「疫苗通行證」全面實施前4天，廖氏一家3人與家傭，以及鄭氏姊妹前往上述接種中心並到訪何嘉雯的疫苗接種間。雖然他們無接種疫苗，但卻獲何嘉雯發出疫苗接種紀錄。

案件編號：KTCC 429/2022