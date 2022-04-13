調酒師洗黑錢59萬港元　還押2個月後被判社服令

一名調酒師8年前透過自己的銀行戶口，處理逾59萬港元犯罪得益，經審訊後被裁定洗黑錢罪成，今天（13日）於九龍城裁判法院判刑。辯方求情時表示，被告指受疫情影響已被還押2個月，更一度患上新冠肺炎，期間被告靜思己過，已痛定思痛及希望回饋社會。裁判官就指控罪嚴重，一般需要判監，但考慮到被告已感受到失去自由的滋味，且犯案至今已有一段時間，期間被告一直遵守法紀，故最終決定判被告240小時社會服務令。

本案29歲被告朱緯圇被控於2014年10月15日至11月7日，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，總值約59萬港元。

裁判官梁雅忻判刑時指本案所涉控罪嚴重，被告亦非首次犯事，應知違法必須承擔後果。而且案件涉及的金額不少，違法行為亦不止一次，加上被告經審訊後定罪，一般會以監禁形式處理。惟裁判官考慮到，案發已經是一段時間以前，期間被告一直遵守法紀；被告在定罪後，亦因為疫情影響而還押較長時間，認為被告已經感受到失去自由的滋味，遂決定判處被告240小時社會服務令，指雖然是最長時間的服務令，但至少可重獲自由。裁判官提醒被告如果他未能妥善完成服務令，就須重新判刑。

據被告在審訊時的自辯證供，他當時任職推銷員，在擺街站時認識一名內地男子。對方向他借戶口，用以匯款炒賣iPhone。被告在2014年10月15日至11月4日3次接受匯款，再提款給對方買iPhone，至11月7日戶口被銀行凍結。2人從2015年起沒有聯絡。惟裁判官考慮到，被告在最後一次提款後不久，銀行戶口便被銀行凍結，被告卻不感奇怪，沒有向銀行查詢原因，顯然被告知悉或相信款項有問題，才沒有向銀行了解。

案件編號：KCCC 1885/2021