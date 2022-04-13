郵差趁疫情在家工作「秘撈」　認罪判120小時社服令

前年新冠疫情爆發初期，香港政府曾經實施間歇性在家工作。當時一名郵差隱瞞自己公餘在健身集團兼職，藉疫情在家工作之便「秘撈」，詐騙香港郵政2天薪金合共1,200港元，事後被廉政公署起訴。他在今年2月承認2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，押後至今天（13日）在東區裁判法院判刑。裁判官考慮過案情及辯方陳詞，決定判被告接受120小時社會服務令。

本案30歲被告許紹基，去年8月已辭去郵差工作。辯方今進一步求情指被告為事件感到愧疚，遂決定在案件尚在調查階段時辭職，強調被告有悔意並承認控罪。結果裁判官亦決定接納報告建議，判處被告社會服務令。

案情顯示，被告於2017年2月6日入職香港郵政，試用期為3年。被告先後在2020年5月27日及6月4日，兩次向香港郵政遞交一份《要求提供資料》的便箋，聲明自己自入職後從無擔任任何外間工作。惟事實上被告於2020年1月至9月期間，在一間健身會所內擔任兼職會所主任。被告原本另外被控2項欺詐罪，指他分別於2020年7月21及31日，沒有向香港郵政報告他於上述2天缺勤，意圖欺騙而誘使香港郵政向他發放合共約1,200港元薪金。不過被告在承認為欺騙主事人而使用文件罪後，控方同意撤銷檢控此2項欺詐罪名。

案件編號：ESCC 2339/2021