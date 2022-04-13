網上發文煽惑投廢票　產品主任認罪准保候判

五旬男子承認在社交網站發貼文，呼籲他人在2021年立法會選舉中投無效票，因而被控3項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。他今天（13日）在西九龍裁判法院承認其中2項控罪，另1罪則獲撤回。他獲前立法局主席黃宏發撰寫求情信，裁判官鄭念慈在聽取求情後，決定為他索取社會服務令報告，准他保釋至5月4日判刑。

57歲被告周榮達，報稱產品主任，他承認在2021年11月2日及12月19日，在一個名為「Victor Chou」的Facebook專頁上展示貼文，並分享該貼文至其他Facebook專頁，煽惑在該選舉中投票的另一人，以任何方式處置發給該人的選票，使該選票被視為無效。案情指，被告在其個人Facebook主頁發表「放棄不投票是不需要借口，投票是要勇氣的」、「如果你認為不投票比投自由意志的一票對立圾選舉的抗議聲更大，你認為獄中的前輩，手足不想你投下自由意志的一票，忍心讓死去的枉死，失蹤的無聲，你繼續你平庸之惡，在家睡覺，上山旅遊是你的自由」。他將這2個貼文分別轉發到另外4至6個群組，牽涉約13萬至15萬名用戶。被告又在投票日之後發貼表示「向27495名真勇士致敬，他們敢於直接向垃圾政權說不」，而該次選舉的無效票正是27495張。

辯方求情指，被告干犯的控罪在2021年5月31日才生效，被告對新法例不熟悉才會犯本案，他並無意、亦無能力干預選舉。廉政公署雖曾要求Facebook將相關貼文下架，但遭Facebook拒絕，故被告才會繼續發布貼文。辯方續指，被告在90年代熱心服務社會，曾擔任少年警訊榮譽訓練導師、沙田體育會董事等職位，並呈上3封求情信，分別由前立法局主席黃宏發、被告的現任僱主及前上司撰寫。辯方另透露，被告的工作需經常往返內地，現時他的回鄉證被扣起，已經對其工作有很大影響，若然被判監，將極可能失去工作，冀法庭考慮判非監禁式刑罰。

裁判官指，本案涉及鼓勵他人投白票或廢票，對選舉有重大影響，加上有不少人可以看到被告的貼文，案件性質相當嚴重，需要考慮判監。不過裁判官念在被告無案底，故同意先為他索取社會服務令報告再作判刑。

案件編號：WKCC 562/2022