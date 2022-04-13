中五男生2次跟女生上樓　認遊蕩非禮判入更生中心

居於青衣長安邨的中五男生，被指於去年尾及今年初2度尾隨住在同邨的女生回家，其中一次更在大廈走廊從後用校褸掩住女生的嘴企圖非禮。他於上月底承認1項遊蕩導致他人擔心及1項企圖非禮罪，今天（13日）在西九龍裁判法院被判入更生中心。

17歲被告劉添穎，承認於2022年1月6日，在長安邨安海樓某樓層的走廊企圖猥褻侵犯女子Y；及於2021年12月16日，在長安邨安洋樓某樓層的走廊的共用部分遊蕩，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益。

辯方今求情指被告有悔意，承諾不再干犯同類事件，加上案發至今被告已遭還押超過3個月，相信他已上了寶貴一課，冀法庭依從報告建議判入更生中心或教導所。主任裁判官徐綺薇指，本案案情嚴重，2名受害女生因被告的行為受驚，其中1人更遭被告用力掩著嘴巴。加上被告缺乏性知識及抱有負面情緒不懂得釋放，心理專家報告認為被告有中等的重犯機會。裁判官認為，被告在更生中心接受紀律訓練，一方面可以有一定阻嚇性，避免他重蹈覆轍，另一方面可以培養人際關係，有助被告未來融入社會，故依從感化官建議判入更生中心。

案件編號：WKCC 135/2022