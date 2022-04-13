阿斯利康預防藥提煉自康復者血清　崔俊明：未知其治療作用

醫管局早前透露研究購買英國阿斯利康的新冠預防藥物「Evusheld」，醫院藥劑師學會會長崔俊明今日(13日)稱，該藥是由康復者的血清再改造而成，副作用包括疲倦、頭痛及頭暈，半年內有效率達到83%，與由中國復星及德國藥廠合作的復必泰大約90%相比略低，因保護力較長，或可待8個月才補針。不過，他指未知藥物有否治療作用。

崔俊明指出，新藥適用於對免疫系統中度或嚴重不足的人，例如血癌患者、接受化療、服用抗排斥藥或類固醇的人士。該藥是由康復者的血清提煉改造而成，不能像疫苗般大量生產，也不建議身體健康的人注射，以善用資源。至於80歲、甚至90歲長者，他們接種新冠疫苗後的抗體水平都可能很低，若新藥能增加供應，便有為長者注射此藥物的可能性。

他續指，新藥物的副作用料包括疲倦、頭痛和頭暈等，半年內的有效率達到83%，與復必泰大約90%相比較低，但其保護力較長，或可以8個月才補針，不用半年補針一次。至於藥物有否治療作用，就有待藥廠測試。