爭執踢傷女友再箍頸　前港腳卓耀國認罪4.27判刑

前香港足球代表隊成員卓耀國去年9月與同居女友爭執，期間踢女友大腿並箍頸，令女友一度呼吸困難。他今天（13日）在九龍城裁判法院承認1項襲擊致造成身體傷害罪。裁判官指根據相片，事主雙腿瘀痕很深，認為案情嚴重，對被告自控能力感到擔心，決定為被告索取心理報告，將案押後至4月27日判刑。被告在本案中獲保釋，但因另案仍在服刑。

被告卓耀國（27歲）今承認於2021年9月4日在油麻地炮台街德基大廈14樓A室內襲擊一名女子，因而對該女子造成身體傷害。

案情指，被告與事主自去年3月相識，及後發展成情侶，2人同住於涉案單位。案發當日下午3時半，事主向被告提出分手，及要求被告搬走，2人為此爭執。期間被告腳踢事主雙腿5下，又拍打事主枕骨和箍她頸部約5秒，至事主呼吸困難才放手。事主翌日報警及送院檢驗，其前頸、上背及枕骨有觸痛，雙腿則有瘀傷。被告被捕後，在警誡下承認因憤怒而踢事主。

辯方求情時呈上多封求情信，當中包括香港流浪足球會，指被告是一名有潛質的年輕足球員，希望法庭給被告機會，讓被告踢出精彩人生下半場。被告則在自撰的求情信表示自小父母離異，由祖父母、姑姑及叔叔照顧。案發前事主刪去了他手機中姑姑的遺照，故出現爭執。他當日到案發單位打算收拾物品及離開，惟事主講了一些關於其姑姑的難聽說話。裁判官梁雅忻質疑，被告求情信內容與案情有出入，質疑被告有意淡化事件。被告最終撤回自撰求情信。

案件編號：KCCC 2769/2021