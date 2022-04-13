示威現場拳打督察　女子認襲警罪還押候判

2019年10月27日有網民在尖沙咀一帶發起集會，入夜後示威轉到多個地區繼續。當日一名曾患精神分裂症之女子，因在旺角用雙拳打警員胸口及腳踢另一警員的大腿被捕。她今天（13日）在九龍城裁判法院承認1項襲警罪，裁判官下令將她還押至4月27日判刑，期間索取背景及社會服務令報告。

40歲被告遲文嘉，操普通話。她原被控2項襲警罪。控罪指她於2019年10月27日在旺角彌敦道601號創興廣場外，襲擊在正當執行職務的督察王楚源及偵緝警長陳家俊。被告今天承認襲擊王楚源，另一控罪則獲控方不提證供起訴。案情指，案發當晚9時許，督察王楚源乘坐警車到旺角彌敦道執勤，當日較早前有示威者在尖沙咀集會，及後到彌敦道一帶堵路。王於彌敦道601號落車時，在關上車門之際，1米外的被告突然轉身上前，用左右手拳打王的胸口。被告被現場警員制服後，在押送期間，又再用腳踢偵緝警長陳家俊的左大腿數次。

辯方律師今求情時，指被告於內地出生，2003年來港，現時任職保安，因為本案原故，很大機會失去工作，對她已經是很大教訓。辯方續指，被告於2005年確診精神分裂及多疑症，她有定期覆診，其精神狀況穩定及無暴力傾向，被告因為沒有管理好情緒才犯案，現已感到後悔，並承認不會重犯。辯方又強調，本案不涉社會事件，被告並非示威者。

案件編號：KCCC 3409/2021