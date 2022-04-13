刑恐東方記者案表證成立罪名不成立　高院允黎智英取上訴一半訟費

現於赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，4年多前在維園內涉刑事恐嚇東方傳媒機構記者一案，表證成立，但他在原審時獲判無罪。律政司早前在高院原訟庭提出上訴，法官陳慶偉其後於去年12月裁定駁回上訴，維持罪名不成立的判決。黎智英在律政司上訴失敗後，向法庭申請獲得訟費，陳官今(13日)頒下判詞，指律政司今次上訴並非全無理據，裁定黎只可獲得是次上訴的一半訟費。

事發於2017年六四集會當晚，黎智英與民主黨創黨主席李柱銘，在維園涼亭出席完六四祈禱會後，黎突然怒氣沖沖地走向一名在場採訪的東方男記者，一邊用右手指着記者面部，一邊用「X你老母X」等粗口辱罵記者，還出言恐嚇稱「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等，全程有影片為證，惟原審裁判官鍾明新於2020年9月裁定黎刑事恐嚇罪名不成立。

陳官於判詞指，本案因為原審裁判官鍾明新拒絕簽署律政司擬好的案件呈述書，令上訴案有所拖延。因此律政司需向他申請履行責任令，下令鍾官簽署經修訂的案件呈述書。陳官指黎智英一方一度表示案件屬事實裁決，不涉法律爭議。而在決定案件呈述書內容方面，黎亦一度未能與律政司達成共識。不過陳官認為本案並非純屬事實裁決，故申請履行責任令一事上，其實是可以避免。

陳官又指他在判決本案上訴時已指出，鍾官在處理黎智英是否有意圖令事主Ｘ受驚一事時，在法律上有犯錯，只是因無足夠證據斷定X的壓力是由本案而來，故才不干預原審裁決。在一般情況下，黎應可獲得上訴案的訟費，但陳官指律政司今次上訴並非完全沒有理據，故他裁定黎只可獲得一半訟費。

另外，就律政司申請履行責任令一事，黎曾就部份案件呈述書內容提出反對，並指案件沒有法律爭議，法官認為黎智英一方有錯誤。因此法官裁定黎智英需就申請履行責任令一事上支付律政司訟費。

黎智英雖然在本案脫罪，但他先後因3宗非法集結案共判囚20個月。而他另涉2020年6月4日在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四晚會現身，被裁定1項煽惑他人參與未經批准集結罪成，去年12月13日再遭判囚13個月，但法官卻下令與前案同期執行，被質疑「有判等於無判」。

案件編號：HCMA 138/2021