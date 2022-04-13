海關機場破空運摩打藏毒案　檢960萬元可卡因拘兩男子　

香港海關機場科貨物調查課人員，上周六(9日)在空運派貨站截獲一件由越南空運抵港、報稱摩打的貨物，經風險管理及篩選後，發現該件由越南空運摩打來港較罕見。根據紀錄，今次是近年有關入口商首次付運摩打來港。關員遂檢驗該件貨物，揭發裏面的兩個摩打並非全新，非常可疑。

關員打開摩打外部金屬組件檢查，證實裏面並沒有發動機組件，反而有兩件圓柱體金屬容器，因此打開容器檢查，檢獲11公斤懷疑可卡因，市值約960萬港元。同日，海關毒品調查科機場調查課接手跟進案件。

昨日（12日），關員在葵涌拘捕兩名分别20及50歲本地男子。經詳細調查後，該名受聘收取毒品的20歲男子已被控以一項販運危險藥物罪名，案件將於明日（14日）在西九龍裁判法院提堂。而該名為電召貨車司機的50歲男子，經調查後已被釋放。海關相信，該批毒品於本地銷售。

海關毒品調查科機場調查課調查主任曾宥銓表示，海關於去年發現販毒集團嘗試經不同國家販運毒品進入香港，企圖增加海關人員偵查難度，但海關會繼續以情報作主導，與不同國家作情報交流，加強分析及抽查貨物。另外，海關發現近期販毒集團嘗試利用不同的收藏手法運毒入港，包括利用不同的大型機器，以增加海關偵測難度，亦以小型機器金屬容器藏毒。不過，海關會以高端的儀器繼續仔細檢查貨物，由源頭打擊及防止毒品流入香港。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。