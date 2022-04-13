申請上訴拖半年　學者批評律政司「歎慢板」

黎智英於2017年維園「六四」晚會現場外，大聲向東方傳媒機構記者講「×你老母×」，又兩次說：「我實會搵人搞×你。」，整個過程均有照片及影片佐證，惟裁判官仍裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，判決充滿爭議。之後律政司在上訴限期最後一天，才就裁決提出上訴申請，並要再拖半年，方向高院原訟庭呈交案件呈述，正式要求上訴。有法律學者認為情況不理想，直指律政司有「歎慢板」之嫌。

這宗案件在2017年6月4日發生。事隔3年之後，裁判官鍾明新才於2020年9月3日作出判決，裁定黎智英刑事恐嚇罪名不成立。判決後負責檢控的律政司要到提出上訴的2周限期的最後一日，亦即在9月17日，才提出上訴申請。之後事件又再拖延逾半年，至去年4月才正式以案件呈述的方式，要求高院原訟庭推翻原審判決。香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈狠批，律政司一般要在一個時限內提出上訴文件，至今逾半年才向高等法院正式入稟，時間上實在不理想，直斥律政司「歎慢板」。

傅健慈又指，律政司的上訴雖被駁回，但原訟庭對於原審裁判官接納證據和證供的方式，亦表示有犯錯之處，但礙於上訴是以案件呈述方式進行，未能重新衡量證供。他對於案件情況結果感到遺憾，結果既未能彰顯司法公義，亦有違公眾對司法體系的信心。