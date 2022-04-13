母親疫下失業　11歲單親少年街頭賣藝籌款學結他

有少年近日在灣仔鵝頸橋下彈結他籌學費。(社交網站)

疫情下香港百業蕭條，不少打工仔無工開更直接影響子女生活。日前網上流傳，有少年聲稱需要交學費，在灣仔鵝頸橋彈結他賣藝。網友指，該少年因為母親疫下失業，導致無錢上堂學結他，因此他惟有上街籌錢。

據網民在Facebook專頁「香港組band區」分享，該11歲少年名叫Angus，近日在灣仔鵝頸橋彈結他，而地上亦放有紙條寫上「交學費」。網民好奇下上前作了解，才得知他原來已學習古典結他兩年，但與他相依為命的母親近期疫情無工開，無錢交學費下難以繼續上課。

網民又指，該址周圍車水馬龍，十分嘈吵，但細聽下發現他彈結他「彈得好好」，更形容他「好有potential(潛質)」，指自己作為「一個結他少年嘅家長」亦深受感動，故決定資助他繼續進修結他。

網民透露，Angus每日中午時段亦會在同一地點彈結他，盼有心人能鼓勵他。大批網民紛紛留言支持，有人願意為他交學費之餘，更表示有意做他的義教導師。但有人亦擔心他或遭票控「阻街」。