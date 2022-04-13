政Whats噏：林琳發問搞錯環節　需主持作出提醒

立法會財務委員會今早(13日)召開兩節會議，先討論食物安全及環境衞生問題，及後再討論衞生問題，兩節會議嘅相關政策局都係食物及衞生局。但議員林琳喺第一個環節，就問咗第二個環節涉及嘅範疇喎，唔知係咪太心急呢？

話說林琳喺食物安全及環境衞生嘅環節，就問及中醫診所撥款、公務員對感染疾病培訓、以及檢討床位隔離設施。負責主持會議嘅財委會副主席陳振英就話，都涉及下一個環節嘅嘢喎。食衞局局長陳肇始就即刻「接波」，話其實三條問題都係衞生範疇嘅，不過都有答覆林琳嘅提問。

其實林琳都唔係第一次搞錯議題喇，早前財會開會討論綜援及公共福利金嘅時候，佢就發言問及財政預算案，搞到勞工及福利局副局長何啟明頓時瞠目結舌，都唔知點答佢。

會議上亦有人就埋怨冇時間發言，議員邵家輝喺討論衞生問題嘅第二個環節，問返第一個環節所討論嘅食物安全及環境衞生問題，佢解釋話會議一開始實在太多人排隊發問，搞到佢冇機會喎。跟住佢就話依家面對發泡膠箱圍城，但政府冇反應、處理唔到。如果處理唔到嘅話，推展幾多環保工作就補唔返呀！陳肇始就話會同內地專家成員聯繫，推進相關工作。