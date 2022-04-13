康復者證明遲遲未上安心出行　智慧城市「得啖笑」

第5波疫情由今年初爆發至今，已經錄得過百萬宗確診，確診者可以使用康復者證明代替疫苗通行證，惟政府要到下月才能更新安心出行應用程式，讓康復者上載證明文件。有議員批評政府工作緩慢，拖延超過3個月才更新安心出行，對於政府形容香港是智慧城市感到十分諷刺。

議員林琳指出，政府計劃再在安心出行投放860萬港元，但議員一直要求的追蹤功能卻仍未見影踪。她又指安心出行要到5月才可以開放讓市民加入康復者紀錄，以暫代疫苗通行證，但距離疫情高峰期2月，拖延了3個月才推出相關功能，批評政府效率低，指香港作為智慧城市，康復者卻要拿著書面通知證明自己康復，實在是非常諷刺。另外，林琳又問到，政府目標在2022年中將所有牌照服務電子化，而現時已經踏入2022年第二季，質疑政府是否有信心達到目標。

創新及科技局局長薛永恒回應指，安心出行需要加入疫苗通行證使用，已經相等於追縱功能，而政府亦全速準備讓市民上載康復者證明到安心出行，希望在下月初推出。對於在年中將所有牌照服務電子化，薛表示現時已經有8成政府服務電子化，對今年年中完成目標有信心。

議員鄧家彪亦關注安心出行的效能，他指根據政府數字，現時全港共有623萬人已接種第一針疫苗，質疑是否623萬人亦有疫苗通行證，政府有沒有相關數字。對於疫苗通行證等於半實名追蹤的說法，鄧詢問政府能否即時提供追蹤數字，例如昨日有多少名市民在食肆吃午飯。

薛回應指，疫苗通行證不限於紙本或電子版本，因此每一位已接種疫苗的市民，亦即是623萬人，其實都有疫苗通行證，安心出行只是將通行證電子化，政府亦不會得知市民有否將疫苗通行證上載手機。他又重申，政府只會在相關場所，例如食肆出現確診者時，才會以安心出行追蹤有關顧客，絕非用作統計或研究市民的生活。