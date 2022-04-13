創新斗室入住率得74%　議員批港府吸引人才力度不足

科學園創新斗室於去年4月開幕，提供511個住宿單位供合資格人士租用。不過，在政府提供的資料中，入住率僅得74%。有議員今午(13日)在立法會財務委員會特別會議創新及科技環節中，質疑入住率低的原因源於人才流失，要求政府更主動吸引人才來港。創新及科技局局長薛永恒回應指，相信疫情過後入境限制放寬，來港人才數目會上升。

議員陳振英指，政府在創新斗室推出時曾形容將會「一房難求」，但最新入住率卻得74%，質疑政府吸引人才來港政策力度不足。議員陳仲尼亦提到，在政府推出的創科學人計劃中，有60個學人報名，但真正來港的只得10多人，又指不少人才都因為香港防疫規例，被限制或不願意來港。

科技創新界議員邱達根表示，雖然政府在科研投放大量資金，但去年創新科技的GDP卻僅得0.99，與政府目標1.5有一大段距離。邱又指，60個獲批核的創科學人中只有10多個已來港，建議政府可以設立時限，例如限定需要在批核後2至3年內來港。他續指，科技人才入境計劃目前只有200多人來港，但業界人力資源嚴重不足，空缺職位數以千計，促政府加快審批流程，並增加人才來港的誘因。

薛永恒回應表示，政府對科研投放的力度有增無減，但認為不能單靠政府的力量，亦要吸引私人投資。他又指，創科界亦受到疫情衝擊，令創科學人和人才來港受到限制，政府願意等待心儀的學人來港，又認為在疫情下創新斗室有超過7成的入住率已經不錯，相信疫情過後來港人才數目會上升。