《立場新聞》涉煽動案　裁判官准轉介區院

警方國家安全處去年底以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕6名《立場新聞》高層或前高層，以及正在還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏，其後落案控告起訴其董事鍾沛權、前署理總編輯林紹桐及其經營公司串謀發布煽動刊物，案件今（13日）午在西九龍裁判法院再訊。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉應控方要求，將本案3名被告一併轉介至區域法院處理，案件將於5月3日再提堂，鍾沛權及林紹桐需繼續還押。

3名被告依次是Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲、無業）及林紹桐（34歲、編輯）。控罪指他們於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

Best Pencil今天仍沒有代表出庭應訊。控方向裁判官表示，警方已用不同方法通知該公司，包括將出庭通知書放在其觀塘辦公室的鐵閘、及其董事蔡東豪的登記地址的信箱內，控方又曾詢問鍾、林2人會否代表公司，不過2人拒絕。裁判官信納該公司知道今天提訊，但不派代表出席，等於放棄出庭權利，故批准控方的申請，將3名被告一同轉介到區域法院處理。

控方庭上透露，警方在去年底搜查立場辦公室時，發現一些與公司架構相關的文件，顯示立場新聞的經營公司Best Pencil (Hong Kong) Limited 全權由離岸公司Web Network Limited擁有，而該公司又由另一家離岸公司全權擁有，3家公司的董事均為蔡東豪、鍾沛權及余家輝。

案件編號：WKCC 5281/2021