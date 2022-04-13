今增1272宗確診　包括12宗輸入病例　快測呈報佔538宗

本港新冠疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(13日)新增734宗經核酸檢測確診個案，其中12宗為輸入病例，其餘全屬本地感染；另錄得538宗經快測呈報平台登記個案。因此，今日共新增1,272宗個案，第5波個案累計1,181,664宗。死亡數字方面，新增62宗醫管局呈報死亡個案，54人於公院病逝。

張竹君表示，觀察到快測數字比核酸多，可能是因政府多鼓勵，令市民多了做快測，期望過去3日無做快測的人士亦同樣可以做快測。12宗輸入個案，當中有10宗為昨日(12日)抵港，包括法國、德國、上海、印度、美國、尼泊爾及新加坡。

昨日無新增院舍爆疫。而在現有爆疫院舍中，其中18間安老院舍及2間殘疾人士院舍有新增個案，涉約25名院友及3名職員。

食物及衞生局副局長徐德義表示提醒，一連四日的復活節假期將至，理解市民趁假期外出，但仍要謹記遵守社交距離措施，避免人群聚集活動，以確保逐步回復正常生活，以免疫情反彈。