再添62疫患離世　包括多發性骨髓瘤女病人　第5波累計8735人殁

新冠肺炎疫情未遏，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(13日)公布，昨日(12日)新增62宗醫管局呈報死亡個案，第5波截至目前共有8,735名死者，呈報個案的病死率約為0.739%。整體死亡個案涉3,581女5,154男，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業補充，昨晚呈報6名染疫病人危殆，當中4人無打針、2人打一針；7名病人嚴重，54名危殆病人於深切治療部留醫。截至今日零時零分，過去24日小時有54名染疫病人離世，涉及24男30女，年齡介乎56至106歲。當中21人來自院舍、35人無打針、15人打一針、3人打兩針、1人打三針。

李立業表示，其中一名56歲女死者，有多發性骨髓瘤背景。她3月14日曾接種由中國復星德國藥廠合作的「復必泰」疫苗，3月20日上午因頭暈到東區醫院求診，經發現後腎功能轉差並染疫，院方曾開口服抗病毒藥，惟情況持續惡化，於4月12日早上離世。

另一名57歲男死者無打針、無特別病歷，有高血壓。他3月26日到屯門醫院求醫，當時無胃口，醫生診斷發現有黃膽、肝酵素上升，認為是阻塞性黃膽症，故要求入院外科檢查。他4月1日檢測發現染疫，故處方抗生素及類固醇，住院期間檢查曾進行超聲波，發現大腸、肝臟有不正常陰影，可能是癌症。他病情持續惡化，4月12日下午離世。

另外，由於數據滯後，4月11日有8名染疫離世病人未公布。涉4男4女，年齡介乎75至100歲。過去一日有1,544人出院，3人入院篩查發現確診，同房5名病人被列為密切接觸者。