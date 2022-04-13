上周兩人死前14天曾打針 分別50歲及69歲 專家稱與疫苗無關

食物及衞生局今日(13日)公布，截至4月10日的過去一星期，衞生署共接獲36宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，一男一女離世前14天曾接種新冠疫苗，涉及一名50歲男子及一名69歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。另外，同期沒有接獲涉及三至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，24宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

截至1月16日晚上8時，本港市民合共接種了超過1,546萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約655萬名，佔全港12歲或以上人口的92.4%。衞生署共接獲7,327宗異常事件報告(佔疫苗接種總劑量的0.05%)。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括96宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗(佔疫苗接種總劑量的0.0006%)，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。