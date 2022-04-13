長者下周二起免費獲快測包　學生撩鼻反而自費　家長怒轟玩分化

本港新冠疫情持續，政府今午(13日)突宣布，下周二(19日)起向60歲以上長者免費派快測包，惟今早行政長官林鄭月娥被問到會否向全港學生派快測包時，卻拒絕承諾會負擔相關物資或費用，市民鬧爆政府「玩分化」，斥「學生日日返學就要家長自費買快測，長者出入場所無阻反而有得派。」

食物及衞生局副局長徐德義下午在疫情記者會表示，第5波疫情以來長者受嚴重衝擊，隨着防疫措施即將陸續放寬，當局下周起將向60歲以上長者發放快速檢測套裝。

被問到為何不向學童派發快速檢測，徐德義解釋是針對高風險群組，當局是朝減重症減死亡方向去做，而向長者免費提供快速檢測套裝，由於長者是高危群組，早診斷早求醫可減重症死亡風險，透過不同地方組織派發，從中可了解長者檢測實際情況。

他續指，服務單位下的60歲或以上長者，由下周二起可經約680個服務點領取快速檢測套裝，服務單位包括地區康健中心、地區康健站、衞生署長者健康中心、社會福利署資助的長者地區鄰舍活動中心、長者日間護理中心及單位、綜合家居照顧服務隊、改善家居及社區照顧服務隊、長者社區服務券試驗計劃下的認可服務單位，以及醫管局、非政府機構、本地大學三方協作的中藥診所。

徐德義指，透過不同服務站，有會員制度，該處職員與長者或可能比較熟悉，可以不用「就咁派一次就完」，若長者不懂做，職員亦可以了解協助等，同時可以關心及跟進到長者。