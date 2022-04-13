訛稱離港家人超速駕駛　28歲男子涉妨礙司法公正被捕

去年3月26日，一名姓陳(28歲)男子在元朗駕駛私家車時，被快相攝錄機偵測到「超速」。其後警方中央交通攝錄機違例調查組向車主寄出「要求提供司機身份詳情通知書」，指示車主向警方提交罪行發生時司機的個人資料，以作調查及檢控用途。

該名男子在收到警方發出的「要求提供司機身份詳情通知書」後，並沒有如實交代他本人為罪行發生時涉事私家車的司機，反而假冒其家人，並訛稱為案發時涉案的司機，誤導警方向其家人發出「定額罰款通知書」。

經警方調查後，發現其家人於超速案發當日並不身處香港。經深入調查，證實陳男為當時涉案私家車的司機，並向警方提供虛假資料，意圖逃避刑責。

警方今日(13日)在八鄉拘捕陳男涉嫌「妨礙司法公正」，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。被捕人士獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。

警方提醒車主及司機，「妨礙司法公正」為嚴重罪行。根據《刑事訴訟程序條例》，違法者可被處以7年監禁及罰款。另根據《道路交通條例》，車主及司機有責任向警方提交於交通罪行發生時涉案車輛司機的資料，否則有機會被判處6個月監禁及罰款1萬港元。市民切勿以身試法。