貸款逾年未還　高銀金融旗下公司及潘蘇通被追逾8億

近年屢傳財政狀況困難的高銀金融主席潘蘇通，以及高銀金融旗下的金鋑有限公司，昨日(12日)被一間管理顧問公司入稟高院，指他們在前年借款5億港元，但未有如期償還，遂連同利息等，追討約8.1億港元。

原告是Outstanding Management Consultation Limited，兩名被告依次是金鋑有限公司和潘蘇通。入稟狀指，原告在2020年5月28日依據協議，借5億港元予首被告金鋑有限公司，3個月後到期，次被告潘蘇通則為貸款擔保人。但至8月28日，被告未有還款，原告及2名被告達成補充契約，准被告在同年11月10日或之前，分2階段連同利息還款。不過，被告在期限屆滿依然未還錢。3方再達成第2份補充契約，准被告在2021年1月9日或之前還款。

在2020年12月9日，次被告開出3張支票給原告，銀碼約6.4億港元。原告先後於2021年1月12日及5月31日嘗試兌現支票，但因有關銀行戶口沒有足夠餘額而不成功。由2021年2月至2022年1月，首被告只償還了約1億港元。原告現向被告追討約未還的本金加利息8.1億港元，以及相關訟費。

潘蘇通近年屢傳財政狀況困難，他在去年11月被中信銀行入稟高院提出破產呈請。法庭已經排期於6月7日上午處理案件，預計需時2天。

案件編號：HCA 321/2022