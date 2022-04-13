交椅洲人工島公屋將採新設計　單位面積有望較現時增兩成

明日大嶼計劃備受爭議，其中交椅洲人工島首批公營房屋單位預計於2034年落成。發展局今(13日)於財務委員會回應議員質詢時指，該批公營房屋目前尚在設計中，預計單位面積能夠較現時的公營房屋單位大10%至20%。會上另有多位議員擔憂目前本港車位不足。

發展局局長黃偉綸指，理解議員對公營房屋及車位規劃的擔心，預計未來10年建屋期的第二個5年期，個別項目的公營房屋單位面積會較大，該局會全力配合運輸及房屋局。至於車位問題，他稱目前不少住宅項目的車位數量已批出上限，不會出現以往未用盡批額的情況。

談及北部都會區方面，與深圳羅湖一河之隔的沙嶺只會保留靈灰安置所，不會興建殯儀館和火葬場。有議員質疑為何不加建殯儀館等設施，黃會上指北部都會區規劃會否有新想法，將交由下屆政府決定。

此外，滲水投訴調查聯合辦事處處理滲水事宜屢受批評，發展局指已成立4個辦事處供各部門商討處理有關個案。至今，已有12個區應用新科技，包括紅外線熱成像分析登，並已訂立服務指標，辦事處會每年公布90天內能夠處理的個案數字。