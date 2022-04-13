3歲至11歲兒童接種2劑科興滿3個月　明起可網上預約打第3針

港府再出招谷針，政府今日(13日)宣布，家長或監護人可由明日(14日)的上午8時開始，為已接種2劑由內地研發的科興疫苗，而滿3個月的3歲至11歲兒童，網上預約接種第3劑科興疫苗。同時，已打3針科興、或由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗的60歲或以上人士，在打最後一針至少3個月後，明日上午8時也可經上網預約打第4針。

「疫苗接種計劃專題網站」內預約系統已作相應更新，所有3歲至11歲接種科興疫苗的兒童，必須在接種當天攜同已簽妥的家長同意書，並由家長或監護人親自陪同前往接種。

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會聯同行政長官專家顧問團，曾於較早前發表更新的暫擬共識建議，專家建議5歲至11歲的兒童應該接種2劑復必泰疫苗，每劑相隔8星期；或3歲至11歲的兒童應該接種3劑科興疫苗，首兩劑相隔28日，然後在3個月後打第3針科興疫苗。