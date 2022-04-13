Anson Lo新片導演入稟　民事控告電影監製誹謗

早前有報道指MIRROR成員Anson Lo將進軍英語市場，參與拍攝一齣喪屍片，惟影片未開鏡已惹出是非。該片導演於昨日（12日）入稟高院，指遭本地電影監製黃浩然誹謗他是騙子，因此要求法庭針對有關言論頒發禁制令，禁止黃再發布相關言論，另要求黃道歉及賠償，但入稟狀未有列明索償金額。

本案原告Bizhan Modarressi Tong，被告則為黃浩然，又名Amos Wong及Amos Why。原告在入稟狀指，被告為一名本地電影監製。被告在今年 3月15日於其個人facebook及Instagram帳戶發貼文，指「其實呢條Bizhan Tong係騙子」，相關貼文被廣泛流傳。原告強調上述貼文並非事實，並指被告是明知其言論不實，發布前並無找原告求證，發布是出於想傷害原告，影響他的聲譽，又或是出於恨意或嫉妒，又認為被告想透過行為增加知名度。由於上述理由，原告除要求法庭頒令被告向他作一般賠償，還要求加重及懲罰性賠償。

案件編號：HCA 331/2022