元朗大球場重建拖逾十年終有眉目　料年內動工2026年完成

逾50年歷史的元朗大球場的重建計劃拖延超過10年，立法會文件終進一步披露詳情，指預計花費15.27億港元重建項目，興建容納6,000個座位的球場，料獲財務委員會撥款後，4年內完成項目，即最快2026年才完成重建，即較原定2025年年中完成工程再延遲1年。

民政事務局指，項目用地位於元朗體育路與公園北路之間，面積約325,070平方呎，並重置1 個符合國際足球比賽場地標準的11人天然草地足球場；1條8線400米長的跑道和其他田徑場設施，以達至符合世界田徑總會的標準和規定；重置設有固定上蓋的東西面看台和附屬設施，以容納共約6,000個座位；提供符合亞洲足球協會運動場規章，訂立舉辦亞洲聯賽冠軍盃和亞洲足協盃球賽標準的附屬設施，包括多用途會議室、1間傳媒中心、傳媒工作區、1間記者招待會室、評述員室等。

該局又指，將重置現有公眾泊車位，並增加新泊車位，以增設公眾停車場，提供合共約104 個公眾泊車位，以滿足球場日常運作及在舉辦國際賽事期間的需要。當中包括，4個旅遊巴士泊車位、7個輕型貨車泊車位、78個私家車泊車位和15個 電單車泊車位。