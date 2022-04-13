港大學院主任港鐵揩油　認非禮判囚10天

香港大學一名學院主任今年1月在港鐵車廂內，從後將其私處壓向陌生女子臀部2分鐘。他今天（13日）於九龍城裁判法院承認一項非禮罪，被判即時入獄10天。署理主任裁判官黃雅茵指，被告過去有前科，明知自己在人多擠迫的港鐵內有機會犯案，但仍不避免在繁忙時間乘搭港鐵，不接納精神科醫生指被告重犯機會低的說法，認為監禁無可避免。

32歲被告馬文灝、案時任職香港大學學院主任，他被控於2022年1月3日在金鐘港鐵站猥褻侵犯女子X。案情透露，案發晚6時許，被告在金鐘港鐵站的列車車廂內，從後把他的私處壓向X的臀部約2分鐘，而兩人互不相識。X當時感受到臀部被觸碰，一度嘗試離開但不成功。被告其後被捕，在警誡下承認一時衝動而犯案。

裁判官今天判刑時，特別提到被告的精神科醫生報告指他重犯機會低。裁判官表示，被告在9年前曾犯下同類罪行，並已接受治療和輔導，但被告明知道自己在壓力大、人多擁擠的環境中，他會有衝動侵犯身邊女性，當日卻沒有在避免在繁忙時間登上港鐵車廂內，故拒絕接納報告的說法。

辯方求情時，提到被告雖然曾於2013年犯下相同罪行，但其後有尋求輔導治療，他亦一直憑意志力遠離性罪行。辯方續指，惟被告自2021年進入港大工作後，感到工作難以應付。他又希望與妻子生育子女，但未能如願，結果壓力達到臨界點，令其克制能力下降，難以在特定地點和時間控制自己，一念之差而犯案。律師指被告現已接受精神及藥物治療，其妻子及同事等亦非常支持他。不過裁判官最後仍然決定，判被告即時監禁。

案件編號：KCCC 603/2022