首席勞工主任削職能　第3度闖關開位　議員斥自打嘴巴

政府早前指將修訂《職工會條例》，研究如有人違反《港區國安法》則5年內不能出任工會理事。勞工處第3度闖關，擬增設一個首席勞工事務主任編外職位，為期3年，領導職工會登記局、加強對職工會的監督和管理。雖然政府削減兩項職能，但預料開位同樣會遇到阻力。有議員認為應內部協調分擔工作，對勞工處減少職能再向立法會申請新職位，根本是「自打嘴巴」的做法。

勞工及福利局最初建議開設一個首席勞工事務主任、俗稱「產假主任」的常額職位，後再改為編外職位，甚至增加兩項職能，包括監督改善法定產假的新措施，協助擬定及執行取消強積金對沖安排下向僱主發放政府資助的運作安排等職能，最後亦得不到議員支持。

據當局日前提交立法會的文件指出，職工會登記局將修訂《職工會條例》，限制危害國家安全人士擔任工會理事，同時會主動監察、搜集情報、巡查、要求工會就涉嫌違規活動提交資料及回應，亦會制定宣傳計劃，促進工會理事及職員認識《香港國安法》，提高國安及守法意識，加強維護國家安全。

但勞工處指首席勞工事務主任(法定最低工資)同時兼任登記局局長，登記局工作大幅增加，主任亦需全力支援法定最低工資水平檢討工作，無法繼續兼任安排，所以要增設建議的職位，負責擬定幾推行各項新措施以加強及完善職工會的規管。增設的編外職位所需年薪開支為192萬3600港元，加上員工及附帶福利開支，約為285萬港元。

對於開位建議，勞工界議員郭偉強指政府早前凍結公務員增長，提出增設該職位不符合現時氣候，建議相關工作由內部調整及分擔。他又稱，職工會工作增加，亦不會是首席主任親自巡查，如有需要反而應增加前線人手。至於勞工處較上年削減該職位的職能，部分工作已分配給其餘的常額首席主任，郭指職能要盡量分擔，現時又申請職位如同「自打嘴巴」。

議員顏汶羽則指所屬政黨未決定支持或反對，但個人認為使用公帑應該審慎，現時經濟環境惡劣，理應「慳得一蚊得一蚊」；如人手不足，未能處理大量積壓的職工會文件，就贏聘請合約工。他又表示，在本月19日立法會人力事務委員會審議該項議程期間，會提出多項質疑，包括該職位是否非開不可。