紐約州衞生署遇電騙　向港公司追討逾1200萬港元

美國紐約州衞生署於昨日（12日）入稟本港高院，民事控告2間香港註冊的公司。衞生署指它早前捲入一宗電郵騙案，損失金額高達3068.9萬美元（折合約2.4億港元）。失款當中有約59.5萬美元（折合約466萬港元）及100萬美元（折合約784萬港元）分別被存入該2間公司的戶口，故要求該2間公司歸還款項，並要求該2間公司作出賠償。

原告是紐約州衞生署，被告分別是在香港註冊的Hill Star Limited（下稱HS）及Yingtaisheng Trade Limited（下稱YT）。據入稟狀指，原告早前捲入一宗電郵詐騙案，損失約3068.9萬美元。原告把該些款項於2020年3月31日至4月1日存入一間名為Premier Orthopedic Solutions Inc（下稱Premier）的公司之銀行戶口，再轉往一間名為Hong Kong Murphy Trading Co. Limited（下稱HKMT）的中國銀行戶口。其後Premier發現事件屬詐騙，但未能停止轉帳，該公司於同年4月5日在網上向香港警方報案。

原告表示，它其後發現在去年5月初至9月中，HKMT的戶口中分別有59.5萬美元及100萬美元分別存入HS及YT的交通銀行及中國銀行戶口內。原告現要求高院頒令，兩被告歸還該兩筆款項並作出賠償。

案件編號：HCA 323,324/2022