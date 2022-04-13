多40幢大廈納強檢名單　九龍灣德福花園上榜

再有40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(14日至15日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

港府亦表示，將於南區華貴邨華孝樓對出空地、青衣長宏邨宏意樓對出籃球場及梅窩銀灣邨銀日樓對出空地增設流動採樣站。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.筲箕灣東欣苑歡欣閣

2.青衣長安邨安湄樓

3.觀塘和樂邨新安樓

4.荔枝角美孚新邨4期百老匯街101至103號

5.鑽石山鳳德邨紫鳳樓

6.鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓低座

7.上水彩園邨彩屏樓

8.天水圍嘉湖山莊賞湖居3座

9.屯門大興邨興耀樓

10.沙田廣林苑馥林閣

11.粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

12.葵涌葵盛東邨盛逸樓

13.九龍城啟晴邨康晴樓

14.觀塘雲漢邨漢松樓

15.慈雲山慈正邨正泰樓

16.黃大仙竹園北邨桃園樓

17.牛池灣瓊山苑瓊碧閣

18.大埔大元邨泰欣樓

19.大埔策誠軒I座

20.東涌逸東邨迎逸樓

21.天水圍天悅邨悅泰樓

22.沙田全輝中心B座

23.沙田水泉澳邨朗泉樓

24.大圍新翠邨新俊樓

25.粉嶺華明邨信明樓

26.粉嶺榮福中心5座

27.馬鞍山錦暉苑

28.將軍澳疊翠軒2座

29.葵涌大窩口邨富邦樓

30.葵涌安蔭邨德蔭樓

31.鰂魚涌太古城順安閣

32.牛頭角觀塘花園大廈孔雀樓

33.牛頭角宏光樓B座

34.觀塘安達邨禮達樓

35.九龍城東頭(二)邨康東樓

36.油塘油塘邨華塘樓

37.長沙灣泓景臺7座

38.九龍灣德福花園N2座

39.觀塘南康大廈C座

40.新蒲崗采頤花園2座