青發聯旺角青年大樓　提供公用設施連90個宿位　料2025年完成

現時按「青年宿舍計劃」進行的項目共7個，共提供至少3,300個青年宿舍宿位。其中香港青少年發展聯會位於旺角的項目預計提供90個宿位，預計工程費用約為1.8億港元，料獲撥款後3年內，即2025年完成興建項目。計劃的用地位於旺角鴉蘭街9號，由九龍扶輪社持有，目前為閒置土地。 計劃由九龍扶輪社 與青發聯合作發展青年宿舍。

民政事務局指，擬議工程包括，拆卸項目用地上現有的建築物、平整土地及興建1座樓高22層、總建築樓面面積約為2,900平方米的青年宿舍大樓，提供約90個宿舍單位，包括54個單人房及18個雙人房，連同管理處及其他公用設施。

該局預算工程費用為1.803億港元，並將全數由基本工程儲備基金支付。青發聯會負責承擔 與營運和維修青年宿舍有關的經常性開支。

7個宿舍項目共包括，已完成及入住位於大埔寶鄉街的青年宿舍；快將完工、位於元朗馬田壆的青年宿舍；正在施工的佐敦工程計劃；位於上環的工程計劃；上述提及的旺角工程計劃、元朗的工程計劃，及灣仔的工程計劃。