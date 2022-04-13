最低工資凍至2023　料10月底交建議　工會倡時薪定54.7港元

最低工資凍結下，要到2023年才再調整，基層工友變相四年無人工加。最低工資委員會昨表示最遲本年十月底提交建議報告。有工會建議港府改為推行「生活工資」，並定於時薪57.4港元；議員則反對將通脹列為調薪指標，認為最低工資應維持於時薪37.5港元。

清潔工人職工會總幹事杜振豪表示，現時仍領取最低工資的僱員中，清潔工中佔大多數，以一周工作6天，每天工作8至9小時計算，每月只能賺7、8千港元，支付劏房租金或水電費後，工人要節衣縮食，甚至「一個人打兩份工」。他稱，就樂施會最新研究報告，以一人家庭及三人家庭的每月衣食住行等開支為基礎，建議「生活工資」為時薪57.4港元。他指，公務員薪酬可每年調薪一次，質疑最低工資為何不能每年一檢。

勞顧會勞方代表鄧家彪表示，現時最低工資水平過低，只有工資中位數約50%，加上長期凍薪下，僱員加薪進度滯後，生活得不到保障，故其工會一直提倡最低工資應維持在工資中位數60%，即時薪約45港元。他強調，上調最低工資，可為基層市民縮窄收入差距，甚至可跑嬴通脹，既可分享經濟成果。

飲食界議員張宇人則認為最低工資應繼續維持於時薪37.5港元。他指疫情下不少低下職業，例如洗碗工等，工資均高於最低工資水平，反映市埸主導工資，故不應以通脹作為檢討調整空間的指標。