逾3300醫護走出氹難填　服務多年仍跳船　醫管局燒1.8億難留住

本港醫護人才流失嚴重，惟醫院管理局一直無計可施，食物及衞生局回覆議員書面質詢時表示，在2021至22年度，醫管局有6,540名醫生、29,890名護士及9,150名專職醫療人員。其中，全職醫生離職率，由去年11月錄得6.2%增至6.9%，相當於436人；全職護士的離職率亦由去年11月7.7%增至8.2%；相當於2,240人；專職醫療人員方面，2021至22年度離職率為7.6%，相當於662人跳船，出走的醫護總數逾3,300人。

醫管局去年12月通過優化現行購屋貸款利息津貼計劃，向員工提供低息貸款，協助他們支付首期購置自住物業，惟計劃詳情仍在制訂。2021至22年度，當局推行挽留人手措施開支預算約為1.8億港元，包括推行退休後延任政策，及早邀請和甄選即將退休的人員延任至65歲，以吸引更多即將退休的人員繼續留任；增加副顧問醫生晉升至顧問醫生職級的機會，以挽留人才；為合資格的註冊護士提供專科護士津貼；以及增設副顧問護師職級，以加強護士的晉升階梯。從醫管局人手流失率來看，相關措施成效相當有限。

按部門及職級劃分，流失率最高的是全職放射科醫生，由2020至21年度6.0%增至2021至22年度的13.6%，其次是麻醉科，流失率由5.2%增至10.6%。離職的醫生當中，更有不少是年資高、經驗豐富的醫務人員，其中以九龍西聯網情況最嚴重，有13名顧問醫生離職，而高級醫生或副顧問醫生亦有27人離職，醫生或駐院醫生則有24人，即流失64人，年資達26年以上更有16人。

其餘醫院聯網情況亦不容忽視，港島東聯網分別有12名(顧問醫生)、23名(高級醫生或副顧問醫生)及13名(醫生或駐院醫生)離職；港島西聯網分別有10名、16名及20名離職；九龍中聯網則分別有17名、42名及39名醫務人員離職；九龍東聯網亦佔13名、42名及39名；新界東聯網離職人員有19名、39名及21名；而新界西聯網亦有8名、21名及19離職的醫生。