本地遊有望首階段復辦　團友達30人出發前需快測證無中招

新冠疫情回穩，港府將於下周四(21日)起分3階段、3個月放寬防疫限制，料於今日(14日)公布，是交代安排的細節。旅遊業界預料「本地遊」將會可以於下周四(21日)重啟，有望為旅遊業帶來現金流，但會新增防疫要求，包括實行疫苗通行證、超過30人以上旅行團的團員出發前需進行快測試證明未有染疫。

港府將於今日早上疫情例行記者會上公布放寬細節，消息人士指會上會宣布容許旅行社復辦本地遊，但會增加防疫措施。香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，早前已與當局商討本地遊的安排，當局有意容許舉辦30人或以上的旅行團，旅行團已疫苗通行證模式運作，團友亦必須於出發前進行快速測試證明未有中招，至於30人以下的本地團則不受快速檢測試的限制。

葉相信港府今天便會推出措施，令旅遊業界逐步回復正常運作，但預料「公海遊」需等待第二階段才能復辦。

旅遊界議員姚柏良亦認同本地遊將於第一階段復辦，指旅遊業界已不斷爭取復辦本地遊，又認為本地遊的傳播風險有限，過去亦未有本地遊爆疫。姚表示，既然餐廳也能重開，本地遊亦能復辦，令旅遊業界能夠暖身。

港府於早日例行疫情記者會上被問到，會否要市民參與本地遊或公海遊前，要求導遊及參加者出發前需進行快速測試。港府未有否認，僅指會於敲定細節後再作公布；又指雖然現時未有太多入境旅客，但仍可舉辦本地遊為旅遊業界提供就業職位，同時讓港人「抖吓氣」。