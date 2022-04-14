管制即棄塑膠報告今出爐　料建議加膠袋稅　委員憂増市民負擔

「管制即棄塑膠公眾參與」報告今日即將出爐，據悉報告會建議港府上調膠袋收費，亦禁止包括棉花棒在內的可替代塑膠產品及非必要塑膠產品；有可持續發展委員會委員形容報告建議進取。據悉，委員會昨曾討論現行經濟環境下加膠袋稅會否加重基層市民負擔，但預料報告遞交環境局後仍需時實行，屆時經濟已有改善。

港府去年委任可持續發展委員會進行管制即棄塑膠公眾諮詢。諮詢於去年底結束，據指該委員會昨早開會，向委員交代報告內容。當局表示，該委員會主席林正財將會今日下午2時舉行記者會，交代報告詳細內容。

據悉，昨早會議上委員討論調升膠袋稅的建議。有委員關注疫情之下，市民生計受衝擊，當刻加稅會否有損他們的生活。但有委員指，報告只是初步建議，實行仍然需時，包括需待環境局制訂法例修訂及立法會通過。

據悉，會議亦有討論處理「發泡膠圍城」的方法，包括引入科技，壓縮發泡膠密度，縮少其體積，以及用網袋代替發泡膠箱。但報告未有確實的路線圖，僅有短、中、長期的目標，有委員形容「報告會好 Aggressive（積極進取的）及資料性」。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，膠袋收費已實施接近13年，每包膠袋徵費港元5角對推動市民少用膠袋成效有限，應要檢討，但他估計政府因為疫情，未必會立即提升膠袋稅金額。

塑膠購物袋收費計劃於2009年7月首階段實施，早期主要蓋3,000多個主要為大型連鎖超級市場、便利店及健康護理和化妝品店的零售點，自2015年4月起全面於零售業界推行，除豁免情況外，商戶派發膠袋每個須收費至少港元5角。