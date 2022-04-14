東方日報A1：輪候8年空歡喜　等上樓等到死

疫情緩和，政府昨宣布交還2月中徵用作社區隔離設施的3座公屋，但有苦候8年的七旬單身長者準租戶未上樓先去世，臨門一腳才知獲派的皇后山邨皇溢樓單位被徵用，空歡喜一場，房屋署在她離世兩周後再發信通知已重派同邨另一大廈，惟家人形容為時已晚，是長者的終身遺憾，可謂「死唔眼閉」。議員對有準租戶未上樓去世深感悲痛，促政府在防疫政策上吸取教訓。

「過年嗰陣同佢講，下年去皇后山同佢拜年喇，點知2月底收到信話做隔離營，佢3月頭就去咗。」陳先生（化名）憶述亡姊苦等8年，卻最終未上樓先去世的遺憾時，不禁嘆息。年逾七旬的亡姊廿多年來住唐樓，每天要走7層樓回家，近年因腳長骨刺，舉步維艱，才於2014年申請單身長者公屋。

陳指亡姊等足8年，去年底才收到信獲派粉嶺皇后山邨皇溢樓。他形容亡姊收信一刻喜出望外，每天冀盼住進新建公屋，告別行樓梯的苦日子，甚至在過年時跟親人稱，下年就得往皇后山邨跟她拜年。豈料，就在新年後不久，政府宣布徵用皇后山邨作隔離設施，「佢當時仲問係咪我嗰座，真係皇溢樓啊？」

當知道原本獲派的公屋交樓無期後，陳形容亡姊晴天霹靂，終日鬱鬱寡歡，到3月10日驟然離世。陳目睹亡姊到離世一刻始終不能踏進新家深感悲痛，批評房署在審批亡姊申請時諸多阻撓及多番延誤，卻於她離世後約兩周發信通知已重新將其編派到同邨的皇盛樓單位，可惜為時已晚。

與此同時，房署進行特別編配行動「補鑊」，於3月向800多個已接受預配的皇后山邨準住戶派往同邨第二至第六座單位，獲大部分用戶接受，變相影響原本獲編配第二至第六座的準住戶上樓時間。至於荔景邨恒景樓則有數名住戶放棄原本獲派單位，房署正為他們安排編配擴展市區其他屋邨的單位。

是次公屋隔離營共逾3,000個單位，本報向政府多個部門查詢入住率均未有實際數字，而在2月底至3月初，有人晚上到皇后山邨視察，發覺兩座大樓的亮燈單位不到10戶，反映其入住率處於低水平，有浪費公帑之嫌。

身兼荃灣區議員的公屋聯會主席文裕明說，改建公屋與興建方艙醫院時間相若，惟徵用公屋的做法傷害了苦苦輪候的基層市民，尤其住劏房者，他們逼在一起也一樣衍生爆疫風險，盼政府日後應以興建方艙醫院等隔離設施為首選方案。而他亦觀察到，公屋隔離營的入住率低，不少獲派荔景邨恒景樓的居民均不滿。

議員劉國勳對於有婆婆因公屋單位被徵用作隔離設施而未上樓先離世深感悲痛，不排除婆婆受到事件打擊而影響情緒。他亦收到數百宗準租戶求助，有部分人放棄編配，促請政府盡快交還公屋予準租戶，日後亦應以方艙醫院為優先考慮，避免再徵用已落成公屋讓基層受苦。

房署表示收回該3座公屋後，會將改建的設施例如指揮中心還原至原本用途，亦會詳細檢視樓宇狀況，並進行修繕工作。

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